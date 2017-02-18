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Yozgatspor’da rövanş zamanı

18 Şubat 2017 Cumartesi 06:00
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Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Yozgatspor, ligin 19. haftasında yarın kendi sahasında lig lideri ve yenilgisiz tek takım olan Yeni Altındağ Belediyespor'u konuk ediyor.

Yozgatspor’da rövanş zamanı
Tek parolasını galibiyet üzerine koyan kırmızı-siyahlı ekip rakibini taraftarlarının desteğiyle mağlup ederek ligin ilk yarısında ki maçın rövanşını almak istiyor. 
Zorlu 90 dakika saat 14:00'da Yozgat Bozok Stadyumunda oynanacak.  Karşılaşmayı ise Zonguldak bölgesinden Hakan Ergin yönetecek.
Yozgatspor için büyük önem taşıyan mücadele de grup lideri olan Başkent temsilcisi Altındağ Belediyespor'u konuk edecek. Bu maçı kazanarak rakibinin unvanına son vermek ve bu maça büyük ilgi göstererek olan taraftarlarına galibiyet coşkusu yaşatmak istiyor.
Yozgatspor, Altındağ Belediyespor karşısında savunma güvenliğini ön planda tutacak. Kırmızı-Siyahlı takım, en fazla gol atan 1’inci takım konumundaki rakibi karşısında savunmada etten duvar örecek. Hücum oyuncularının baskısıyla başlayacak savunma güvenliği, orta saha ve defans oyuncularının eşliğiyle devam edecek.
Feridun Dündar'ın planı, anında hücum baskısı. Top rakibe geldiği ilk andan itibaren yapılacak müdahalelerle konuk takımın oyun kurmasını önlemeye yönelik taktikler geliştiren Yozgatlı hoca, kapılacak toplarla hızlı hücum düşüncesi içinde. Kısa ve hızlı toplarla rakip kaleye en erken şekilde gitmeyi planlayan Dündar, hücum oyuncularının yapacağı son vuruşlarla skor üretmek istiyor.
Savunmada geri dörtlüyü her zaman ki gibi Muharrem, Turgut, Kıvanç ve Muhammed’le kuracak olan Feridun Dündar, orta alanda ise Yunus Emre, Oğuzhan, Mustafa ve Özcan dörtlüsünden vazgeçmeyecek, ileri de ise Volkan ve Ali Yakup'a şans tanıması bekleniyor.  Gol yenilmeden geçen her anın takımın direncini artıracağı fikrinde birleşen futbolcular, hücum hattında son tercihlerin yerinde ve zamanında yapılması halinde 3 puanın geleceğine inanıyor.
Yıldızeli ve Kırşehirspor maçlarının kazanılmasına rağmen çok sayıda pozisyona girilmesine bunları değerlendiremeyen Yozgatspor'da teknik direktör Feridun Dündar gol üzerinde durdu. Dündar, hücum oyuncularından son vuruşları iyi yapmalarını istedi.
Lider Altındağ karşısında tek düşüncesi kazanmak olan Yozgatspor, dünkü çalışmada gol üzerinde yoğunlaştı. Feridun Dündar, yarı sahada yapılan çift kale taktik çalışmada kanatlardan bol bol orta isterken, hücum oyuncularından çerçeveyi bulan etkili vuruşlar yapmalarını istedi. Ceza sahası içinde kafalarda direk çerçevenin olması gerektiğine vurgu yapan Yozgatspor’un hocası, rakip kaleye hızlı paslarla gidilmesini ve son vuruşlarda hedefi bulan şutlar çekilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

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