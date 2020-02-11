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Yozgatspor’da patlama

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’un kulüp binasında bulunan kalorifer ve su deposunda patlama meydana geldiği bildirildi.

Yozgatspor’da patlama

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’un kulüp binasında bulunan kalorifer ve su deposunda patlama meydana geldiği bildirildi.

11 Şubat 2020 Salı 03:04
Yozgatspor’da patlama

Kırmızı siyahlı ekibin Nevşehir Belediyespor deplasmanından dönüş yolunda Kulüp binasının çatısında bulunan kalorifer su deposu patlama meydana geldiği ve tesislerde kısmi hazar oluştuğu öğrenildi. Futbolcuların patlama esnasında kulüp binasında olmaması ve kimseye bir şey olmaması büyük bir şans olarak yorumlandı. Patlama sonucunda tadilata alınan Yozgatspor tesislerine gidemeyen futbolcuları ise Grant Ser Otel Sahibi Yaşar Güder, otelde misafir etti. Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, yaptığı açıklamada, ‘’Dün öğle saatlerinde kalorifer su kazan patlaması sonucu kulüp tesislerimizde ciddi hasar meydana gelmiştir. Onarım ve tamirat çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir. Bu süreçte oyuncularımız Grand Ser Otel tarafından misafir edilmektedir. Bir kaç gün içerisinde onarım tamamlanacak ve tesisler tekrar kullanılabilir hale getirilecektir. Önceki gün akşam saatlerinde tesislerimizde kalorifer kazanı su tahliye kazanının patladığını öğrendik. Yaşanılan kazayı duyduğumuzda Yozgatspor kafilesi Nevsehir'den Yozgat’a dönüyordu. Direkt olarak tesislerimizde meydana gelen hasarların tespiti ve bina hasarlarının giderilmesi için çalışmalar başlattık. Dün sabah itibariyle de tespit edilen hasarlı bölgeler ve kalorifer tesisatının yenileme çalışmaları başlatıldı. Büyük bir aksilik olmazsa takımımız çarşamba gününden itibaren tesisleri kullanmaya devam edecek. Kulüp binamızda yaşadığımız bu üzücü olay sonrasında takımımız ve teknik heyetimize kapılarını açan Ser Otel işletme sahibi Yaşar Güder’e ayrı bir teşekkür etmemiz gerekiyor. Olay sonrasında kendisini aradığımda Yozgatspor için elinden gelenin en iyisini yapacağını belirterek tesislerde sürecek tadilat süresince takımımızı otelinde misafir edeceğini belirtti” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Yozgatspor’da Patlama
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