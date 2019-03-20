Yozgatspor’da Ladik hazırlığı

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Pazar günü belki de sezonun en önemli müsabakalarından birine çıkacaklarını söyledi. Ladik Belediyespor müsabakasına çok iyi hazırlanacaklarını dile getiren Baş, ‘’Ladik Belediyespor’u yenerek grup şampiyonluğumuzu matematiksel olarak garantilemek istiyoruz. Ligin güçlü ve zor ekiplerinden bir tanesi olan Ladik Belediyespor karşısında taraftarımızın desteğine de çok büyük ihtiyacımız var. Ben Yozgatspor taraftarlarını bu müsabakaya davet ediyorum. Bu müsabakayı yenip, maç sonrasında şampiyonluk turunu hep beraber atacağız’’ dedi.