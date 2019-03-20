Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
104862
ALTIN
230.057
DOLAR
5.4794
STERLİN
7.2666
EURO
6.2177

Yozgatspor’da Ladik hazırlığı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor bir günlük izinin ardından dün kendi tesislerinde toplanarak Pazar günü Ladik Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladılar.

Yozgatspor’da Ladik hazırlığı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor bir günlük izinin ardından dün kendi tesislerinde toplanarak Pazar günü Ladik Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladılar.

20 Mart 2019 Çarşamba 00:00
15 Okunma
Yozgatspor’da Ladik hazırlığı

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Pazar günü belki de sezonun en önemli müsabakalarından birine çıkacaklarını söyledi. Ladik Belediyespor müsabakasına çok iyi hazırlanacaklarını dile getiren Baş, ‘’Ladik Belediyespor’u yenerek grup şampiyonluğumuzu matematiksel olarak garantilemek istiyoruz. Ligin güçlü ve zor ekiplerinden bir tanesi olan Ladik Belediyespor karşısında taraftarımızın desteğine de çok büyük ihtiyacımız var. Ben Yozgatspor taraftarlarını bu müsabakaya davet ediyorum. Bu müsabakayı yenip, maç sonrasında şampiyonluk turunu hep beraber atacağız’’ dedi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Spor tesisleri incelendi
Spor tesisleri incelendi
Hentbolcular izinli
Hentbolcular izinli
Güreşçiler gururlandırdı
Güreşçiler gururlandırdı
Doğan’dan teşekkür
Doğan’dan teşekkür
Kızlar mutlu
Kızlar mutlu
Liderlik sevinci
Liderlik sevinci
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim