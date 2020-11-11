Yozgatspor’da Kütahya alarmı

Ziraat Türkiye Kupası üçüncü turunda deplasmanda Kırşehir Belediyespor ile oynadığı müsabakayı kaybederek kupadan elenen kırmızı siyahlı oyunculara teknik direktör Nihat Tinel iki günlük izin vermişti. Hafta sonu kendi tesislerinde toplanan Yozgatsporlu oyuncular kulüp binası önünde bulunan Antrenman sahasında teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde Belediye Kütahyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladılar. Yaklaşık 4 gündür çalışmalarını devam ettiren kırmızı siyahlı ekip dün teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Teknik direktör Nihat Tinel, yarın ligde konuk edecekleri Belediye Kütahyaspor müsabakasından mutlak galibiyet beklediğini söyledi. Bu müsabakaya çok iyi hazırlanıp ligde de toparlanmak istediklerini dile getiren Tinel, bu haftanın kendileri için çok yorucu olacağının altını çizdi. Perşembe günü Belediye Kütahspor ile oynayacaklarını hemen ardından da dinlenmeden Pazar günü Halide Edip Adıvar deplasmanına çıkacaklarını hatırlatan Tinel, bu iki zorlu müsabakadan da üçer puan çıkaracaklarına inandığını sözlerine ekledi.