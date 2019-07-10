Yozgatspor’da Kaya dönemi

Profesyonel liglerde bir çok şampiyonlukları bulunan Mehmet Kaya dün Yozgat’a gelerek kulüp başkanı Kazım Arslan ile görüştü. Her konuda anlaşmaya varan Mehmet Kaya Yozgatspor’un yeni teknik direktörü oldu. Kulüp Başkanı Kazım Arslan’ın bürosunda düzenlenen basın toplantısında Başkan Arslan, hedeflerinin mücadele eden iyi bir takım kurmak olduğunu söyledi. İlk amaçlarının Üçüncü Ligde kalıcı olmak olduğunu vurgulayan Arslan, ‘’Başarılı neticelere de imza atmak istiyoruz. bu bağlamda Üçüncü Lig’de tecrübeli bir hocanın bizim için daha iyi olacağı kanaatine vardık. Hocamız ile bugün görüştük, anlaştık. Ben ümit ediyorum ki Mehmet hocamız ile başarılı neticelere imza atacaktır’’ dedi.

Yozgatspor’un yeni teknik direktörü Mehmet Kaya ise, tarihi büyük başarılar ile dolu, üst ligleri görmüş, Yozgatspor ile anlaştığı için mutlu olduğunu belirtti. Biriktirdiği tecrübeleri, yaşanmışlığı Yozgatspor adına kullanarak Yozgatspor’u üst liglere taşımak adına çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Kaya, ‘’Yozgatspor’u sevenlere şunu söylemek istiyorum. Takımları emen ellerdedir, kimse endişe etmesin. Yozgatspor bu şehrin ortak değeridir, bu Bozok yaylasının güzel şehrine bu şehri yönetenler, bu şehrin mülki amirleri ve en gencinden en yaşlısına kadar takımı destekleyip eski şaşalı günlerine dönme adına bizlere yardımcı olmalarını istiyorum’’ diye konuştu