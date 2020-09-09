Yozgatspor’da iki imza birden

Forvette anlaşma sağlanan daha sonra kulüpten ayrılmak istediğini bildiren Mehmet Ali Can’ın yerini hemen dolduran kırmızı siyahlı ekip Forvet Oyuncusu Ahmet Güney ve Forvet Arkası Necati Baş’ı transfer etti. Bayrampaşa Demirspor alt yapısından yetişen 27 yaşındaki Ahmet Güney, ilk kez profesyonel ligde Derincespor forması ile oynadı. Yıllarca Derincespor formasını giyen başarılı oyuncu, daha sonra 24 Erzincanspor, Bayrampaşaspor, Kozanspor ve son olarak 52 Orduspor formasını giydi. Bu güne kadar çıktığı 230 müsabakada 47 gol atan Güney, Yozgatspor’a başarılı olmak için geldiğini söyledi. Forvet arkası Necati Baş ise Trabzon Telekomspor’da futbol hayatına başladıktan sonra Kazımpaşaspor, 1461 Trabzonspor, Hemikoğlu Trabzon, Yomraspor ve Düzcespor formalarını giydi. Çıktığı 88 müsabakada 8 gol atan 24 yaşındaki oyuncu yeni sezonda Yozgatspor’u ligde üst sıralara taşımak için elinden geleni yapacağını ifade etti.