Yozgatspor’da Havza mesaisi

Teknik direktör İbrahim Baş tarafından Kastamonu İl Özel İdarespor ile oynanan müsabaka sonrasında bir günlük izin verilen oyuncular bugün kendi tesislerinde toplanarak haftanın ilk antrenmanını yapacak. Teknik direktör İbrahim Baş, çok zor geçeceğini düşündükleri Kastamonu deplasmanından çok iyi bir sonuç ile dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Güçlü rakipleri karşısında oyuncularının çok iyi bir mücadele örneği gösterdiğini dile getiren Baş, ‘’Müsabakanın özellikle ilk yarısında rakibimiz çok bastırdı. Birkaç tane gol pozisyonuna girdiler. Bu atakları bertaraf etmeyi başardık. Yakaladığımız pozisyonu da değerlendirince ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamayı başardık. İkinci yarıya golle başladık ve rakibimizin gardı düştü. İyi bir oyun ortaya koyduk ve kazanmasını da bildik. Hedefe emin adımlarla ilerliyoruz’’ dedi.