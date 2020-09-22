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Yozgatspor’da futbolculara moral izini

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatsporlu oyunculara teknik direktör Nihat Tinel tarafından bir günlük izin verildi.

22 Eylül 2020 Salı 00:10
Yozgatspor’da futbolculara moral izini

Büyükçekmece Tepecikspor ile deplasmanda oynadığı müsabaka sonrasında bir günlük izin kullanan kırmızı siyahlı ekip bugün kendi tesislerinde toplanarak hafta sonu Yomraspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayacak. Hafta sonu deplasmanda Büyükçekmece Tepecikspor ile karşı karşıya gelen ve güçlü rakibi karşısında bütün olumsuzluklara rağmen güzel bir mücadele ile bir puan alan kırmızı siyahlı ekip, bugün Yomraspor ile oynayacakları müsabaka için hazırlanmaya başlayacaklar. 

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Yozgatspor’da Futbolculara Moral Izini
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