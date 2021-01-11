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Yozgatspor’da Fidan dönemi başladı

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor da, Nihat Tinel’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna 2016-2017 sezonunda Yozgatspor’da görev yapan Memduh Fidan oturdu.

11 Ocak 2021 Pazartesi 00:37
Yozgatspor’da Fidan dönemi başladı

Ligin ilk yarısının son haftasında Karaman Belediyespor ile oynanan ve konuk ekibin 2-1 galibiyeti ile sonuçlanan müsabaka sonrasında kırmızı siyahlı yönetim teknik direktör Nihat Tinel ile yolları ayırmıştı. Zaman geçirmeden teknik direktör arayışı içerisine giren Yozgatspor yönetimi daha önce prensip anlaşmasına vardığı Memduh Fidan ile Cuma günü Yozgatspor tesislerinde son görüşme yaparak anlaşma sağladı. Yozgatspor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ‘’Takımımızın yeni hocası Memduh Fidan ekibiyle birlikte tesislerimize gelerek görevine başladı. Memduh Fidan 1991-92 ve 1992-93 sezonlarında 2. Ligde iken Yozgatspor'da stoper futbolcu olarak oynamıştı. Daha önce de 2016-17 sezonunda bir süre teknik sorumlu olarak görev yapan yeni hocamıza ve takımımıza başarılar diliyoruz. 4 gün devre arası izni verilen takımımız da bugün günü toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak’’ denildi.

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Yozgatspor’da Fidan Dönemi Başladı
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