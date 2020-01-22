Yozgatspor’da Çıldır dönemi

Yozgatspor teknik direktörü Fatih Kavlak ile yolların ayrılmasının ardından ara vermeden yeni teknik adam arayışlarına giren kırmızı siyahlı yönetimin daha önce Yozgatspor’da yardımcı Antrenörlük görevi yapmış olan Cemal Çıldır ile anlaşma sağladı. Çıldır, 2015-2016 yıllarında Yozgatspor teknik direktörü Tahir Çopur’un yardımcı Antrenörlüğü görevini yürütmüştü. Yozgatspor’dan sonra Nevşehir ve Çubukspor yardımcı Antrenörlüğü görevini yürüten Çıldır, Ankara 1A Ligi takımlarından Ankara Çakırlargücü takımında Antrenörlük yaptı. Son olarak Sivas Belediyespor’da görev yapan Çıldır, Yozgatspor ile anlaştı.