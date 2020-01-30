Yozgatspor’da 4 transfer birden

Yozgatspor sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, ‘’Yönetim kurulumuz ara transfer döneminde ve bugün itibariyle değişik mevkilerde 4 futbolcu ile anlaşma sağlamıştır. Ancak şartlar gereği spekülasyonlara sebep olmamak, bonservisle ilgili son anda çıkabilecek engeller gibi sebeplerle karşı karşıya kalmamak için sözleşmeler imzalandıktan sonra gerekli açıklamalar yapılacaktır. Yanlış anlamalara ve paylaşımlara fırsat verilmemesi açısından böyle bir açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur. Bu konuda sosyal medyada yer alan ve maksadını aşan ve suçlayıcı bazı yorum ve paylaşımların kulübümüze faydadan çok zarar getirebileceği aşikardır. Bu konuda hassasiyetimizin anlayışla karşılanacağını umuyoruz’’ denildi.