Yozgatspor’da 3 imza birden

Kırmızı siyahlı ekibin Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele ettiği dönemde Yozgatspor forması giyen ve kaptanlığını yapan sağ bek oyuncusu Ziya İstek, tekrar Yozgatspor ile anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon başında anlaşma sağlanan daha sonra gönderilen Fırat Demir ile de her konuda anlaşan kırmızı siyahlı ekip başarılı oyuncuya da resmi sözleşmeye imza attırdı. Geçtiğimiz sezon Batman Petrolspor forması giyen başarılı oyuncu Semih Oğuz ile de anlaşma sağlayan Yozgatspor yönetimi bu üç futbolcuya imza attırdıktan sonra kamp kadrosuna dahil etti.