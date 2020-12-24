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Yozgatspor'un tercihi Sorgun

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, Bozok Stadının devra arasında yıkılacak olması nedeniyle ikinci yarı maçları için Sorgun'u tercih edeceği belirtildi.

24 Aralık 2020 Perşembe 00:13
Yozgatspor'un tercihi Sorgun

Yozgatspor 1959 Futbol Kulübü Başkanı Kazım Arslan, teknik direktör Nihat Tinel ile birlikte Sorgun ilçesine giderek, incelemelerde bulundu. Bozok Stadı'nın 6 Ocak'ta oynanacak Yozgatspor-Karaman Belediyespor maçından sonra yıkımına başlanılaacağı kaydedildi. Kırmızı siyahlı ekibin, ikinci yarı maçlarını Sorgun İlçe Stadyumu' nda oynayabilmesi için kulübün talebi Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildi. Federasyon tarafından görevlendirilecek teknik heyet, Sorgun ilçe stadında yapacağı inceleme sonrasında, uygun bulunması durumunda kırmızı siyahlılar ikinci yarıdaki tüm maçlarını Sorgun ilçesinde oynayacak. Sezon bitiminde ise, Bozok Stadının tamamlanmaması durumunda kırmızı siyahlılar yeni bir karar verip, hangi sahada oynamak istediklerini federasyona yazılı olarak bildirecek. Karar doğrultusunda maçlar oynanacak.

Anahtar Kelimeler:
Yozgatsporun Tercihi Sorgun
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