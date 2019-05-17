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Yozgatspor ulusal basında

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde Akşehirspor’u penaltı atışları sonrasında yenerek TFF Üçüncü Ligi’e çıkan Yozgatspor’u bu başarısı ulusal basında da yer aldı.

Yozgatspor ulusal basında

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde Akşehirspor’u penaltı atışları sonrasında yenerek TFF Üçüncü Ligi’e çıkan Yozgatspor’u bu başarısı ulusal basında da yer aldı.

17 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Yozgatspor ulusal basında

Fotomaç gazetesinin manşetten verdiği Yozgatspor’un TFF Üçüncü Ligi’ne çıkış haberinde gazete Şampiyon Yozgatspor başlığı ile Yozgatspor’un Üçüncü Lige yükselişini duyurdu. Kırmızı Siyahlılar Akşehir’i yenip 3. Lige adını yazdırdı üst başlığı ile verdiği haberde Tarih Böyle Yazılır sloganı kullanıldı. Yozgatspor’un 4 yıllıdır beklediği şampiyonluğunu dört yıllı hasret bitti şeklinde Yozgatspor’un şampiyonluğuna vurgu yapan Fotomaç gazetesi Yozgatspor taraftarlarının Bolu Atatürk stadındı doldurduğunu fotoğrafı geniş bir şekilde kullanmış.

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