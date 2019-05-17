Yozgatspor ulusal basında

Fotomaç gazetesinin manşetten verdiği Yozgatspor’un TFF Üçüncü Ligi’ne çıkış haberinde gazete Şampiyon Yozgatspor başlığı ile Yozgatspor’un Üçüncü Lige yükselişini duyurdu. Kırmızı Siyahlılar Akşehir’i yenip 3. Lige adını yazdırdı üst başlığı ile verdiği haberde Tarih Böyle Yazılır sloganı kullanıldı. Yozgatspor’un 4 yıllıdır beklediği şampiyonluğunu dört yıllı hasret bitti şeklinde Yozgatspor’un şampiyonluğuna vurgu yapan Fotomaç gazetesi Yozgatspor taraftarlarının Bolu Atatürk stadındı doldurduğunu fotoğrafı geniş bir şekilde kullanmış.