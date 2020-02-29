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Yozgatspor üç puana kilitlendi

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor bugün deplasmanda Halide Edip Adıvarspor ile karşı karşıya gelecek.

29 Şubat 2020 Cumartesi 03:22
Yozgatspor üç puana kilitlendi

Ligde aynı puana sahip olduğu rakibini yenerek üst sıralara tırmanmak isteyen kırmızı siyahlı ekip Halide Edip Adıvarspor ile oynayacağı müsabaka tam kadro olarak çıkacak. Yozgatspor teknik direktörü Cemal Çıldır, bugün Halide Edip Adıvarspor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. İstanbul’a güçlü rakiplerinden puan yada puanlar almak için geldiklerini dile getiren Çıldır, ‘’İki takım açısından da önemli olan bir müsabakaya çıkacağız. Aynı puana sahip iki takımın mücadelesinde gülen tarafın bizim olmasını istiyoruz. Bu müsabaka için çok çalıştık. Takımımız son haftalarda aldığı puanlar ile de iyi bir çıkış yakaladı. Bu yakaladığımız çıkışın morali ve kazanma isteği ile sahaya çıkacağız. Takımımızda şuanda eksik futbolcumuz bulunmuyor. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapıp güçlü rakibimizde puan yada puanlar alarak Yozgat’a döneceğimize inanıyoruz’’ dedi.

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Yozgatspor üç Puana Kilitlendi
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