YOZGATSPOR TUR iÇiN ANKARA'DA

Bugün Çubuk stadında saat 15.30’da Altındağ Belediyespor’un konuğu olacak olan kırmızı siyahlı ekip, Aksaray Belediyespor’u eledikleri gibi Altındağ Belediyespor’u da eleyerek bir üst tura çıkmak istiyor. Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, takımının dün öğleden sonra yaptığı son taktik antrenmanından sonra Ankara’ya gittiğini söyledi. Ankara’da yaşayan Yozgatlılarında desteğini arkalarına alarak zorlu Altındağ müsabakasından sahadan galibiyet ile ayrılmak istediklerini dile getiren Arslan, ‘’Her geçen gün daha da iyiye giden takımımızın ben Altındağ’dan galibiyet ile döneceğine inanıyorum. Ligde de rakibimiz olan Altındağ Belediyespor müsabakası için takımımız teknik direktör Fatih Kavlak gözetiminde iyi çalıştı. Hedefimiz tur atlayıp Yozgat’a dönmek’’ dedi.