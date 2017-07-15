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Yozgatspor toplanıyor

Bölgesel Amatör Lig Altıncı Grup’taki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK yeni sezon hazırlıklarına başlamak için bu gün kendi tesislerinde toplanacak. 

Yozgatspor toplanıyor

Bölgesel Amatör Lig Altıncı Grup’taki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK yeni sezon hazırlıklarına başlamak için bu gün kendi tesislerinde toplanacak. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
15 Temmuz 2017 Cumartesi 07:00
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Yozgatspor toplanıyor

Bugün kendi tesislerinde toplanacak olan kırmızı siyahlı ekip Teknik direktör Memduh Fidan gözetiminde Yozgat’ta birinci dönem kamp çalışmalarına başlayacak. Bu gün toplanıp 30 Temmuz tarihine kadar Yozgat’ta kendi tesislerinde birinci dönem kamp çalışmalarını sürdürecek olan kırmızı siyahlı ekip 1 Ağustos tarihinde Afyon’da ikinci dönem kamp çalışmalarına başlayacak. 10 günlük Afyon kampı sonrasında iki gün izin kullanacak olan Yozgatsporlu oyuncular daha sonra 14 Ağustos tarihinde Yozgat’ta toplanarak lig için son hazırlıklarını yapacak. 19 Ağustos tarihinde Çorumspor ile yapacağı gece maçı ile sezonu açacak olan Yozgatspor’da tek düşünce bu sene şampiyonluk turu atmak. 
Yozgatspor Asbaşkanı Ahmet Akgün, bu gün kendi tesislerinde kamp çalışmalarına başlayacak olan takımlarının 15 gün boyunca Yozgat’ta birinci dönem kamp çalışmalarını yapacağını söyledi. Bu 15 günlük süre içerisinde takımın kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapacağını dile getiren Akgün, ‘’Daha sonra Afyon’da İkbal tesislerinde ikinci dönem kamp çalışmalarını sürdüreceğiz. Kamp çalışmaları sırasında özellikle ikinci dönem kampımızda birkaç tane hazırlık maçı oynamayı planlıyoruz. Transfer çalışmaları ile ilgili olarak ta transfer sezonunu tam manası ile kapatmadık. Kamp dönemi içerisinde işimize yarayacağını düşündüğümüz takıma direk katkı sağlayacak oyuncular bulmamız durumunda transfer yapabiliriz’’ dedi. 
 

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