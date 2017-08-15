Yozgatspor toplandı

Teknik direktör Memduh Fidan gözetiminde 10 günlük Afyon kampının sona ermesinin ardından iki günlük izin kullanan kırmızı siyahlı oyuncular dün kendi tesislerinde toplandı. Tesis önündeki sahada 17.00’da idmanını gerçekleştiren kırmızı siyahlı ekip bu antrenmanda daha çok teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Yozgatspor teknik direktörü Memduh Fidan, 10 günlük Afyon kampının ardından Yozgat’a döndüklerini ve dün burada ilk antrenmanlarını yaptıklarını söyledi. Afyon kampının kendileri için verimli geçtiğini hatırlatan tecrübeli teknik adam, ‘’Şimdi lig başlayana kadar Yozgat’ta kendi tesislerimizde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şimdi cumartesi günü Çorumspor ile oynayacağımız sezon açılışı maçımızın hazırlıklarına başladık. İlk defa bu müsabaka ile taraftarımızın önüne çıkacağız. Bu nedenle taraftarlarımıza kırmızı siyahlı renklere gönül verenlere güzel bir müsabaka izletmek istiyoruz. Güçlü rakibimizi yenerek taraftarımıza hazırlık maçı da olsa galibiyet sevinci yaşatmak istiyoruz’’ dedi.

Çorumspor ile oynayacağımız hazırlık müsabakasının ardından bu ay sonunda Ziraat Türkiye Kupasında oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başlayacaklarını anlatan teknik direktör Memduh Fidan, ‘’Ziraat Türkiye Kupasında henüz rakibimiz belli olmadı ancak önümüzdeki günlerde kuranın çekilerek rakibimiz belirleneceğini düşünüyorum. Ağustos ayının sonunda da kupa maçını oynarız büyük ihtimalle. Çorum maçının ardından kupa maçına iyi hazırlanarak Türkiye kupasında gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi hedefliyoruz. Umarım her şey bizim istediğimiz gibi olur, iyi bir sezon geçiririz’’ diye konuştu.

