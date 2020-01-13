YOZGATSPOR, TESLiM OLMADI

Ligin ilk haftasında oynanan karşılaşmanın da golsüz tamamlandığı maçın rövanşında kırmızı siyahlılar, maçın son dakikalarını 10 kişi ile tamamladı. Yozgatspor, Osmaniye karşısında maça iyi başlangıç yaptı. Yakaladığı pozisyonlarda rakip kaleye son vuruşunu gerçekleştiremedi. İlk yarıda gelişen atakta kaleciyle karşı karşıya kalan kırmızı siyahlı ekipten Beytullah Ersoy, son vuruşu iyi yapamadı, top kalecide kaldı. Tehlikeyi atlatan ev sahibi ekibin file bekçisi topu uzun kullandı. Yozgatspor ceza sahası içerisinde oluşan tehlikede topu son anda Osmanpaşa araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı. Maçın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz tamamlandı. Yozgatspor ikinci yarıda skoru koruyup, kontrataklarla gol bulmaya çalıştı. Ancak, gelişen atakta Mustafa Serkan, rakibine faul yaparak durdurmaya kalkışınca hakem ikinci sarı karttan kırmızı kartını çıkarttı. Mustafa Serkan'ın oyundan atıması sonrasında kırmızı siyahlılar sahada 10 kişi kalarak, kalan dakikaları tamamladı. Defans güvenliğini daha da artıran kırmızı siyahlılar rakbin ataklarını güçlükle önlmeye çalıştılar. Gelişen Osmaniyespor atağında, kaleci Göksal görüş alanını iyi kapantı. Rakip takım oyuncusunun şutu üsten az fakla auta çıktı. Osmaniyespor maçın sonlarına doğru ataklarını daha da artırdı. Son dakikalara doğru gelişen Osmaniyespor atağında kaleciyi de geçen top, ağalarla buluşmadan çizgi üzerinde topu defans çelerek, gole izin vermedi. Bu atağı da atlatan Yozgatspor, Osmaniyespor'un son çabalarına da izin vermedi. Maç başladığı gibi golsüz 0-0 berabere tamamlandı. Yozgatspor, deplasmandan aldığı bir puanla puanını 20'ye çıkartıp, puan cetvelinin düşme hattının bir üstündeki yerini korudu. Osmaniye puanını 26'ya çıkardı.