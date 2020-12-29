Yozgatspor Tekirdağ yolcusu

Teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde son hazırlıklarını yapan kırmızı siyahlı ekip bugün Tekirdağ’a gidecek. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, yarın Tekirdağspor ile deplasmanda çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Bu zorlu müsabakadan üç puan ile ayrılan tarafın kendilerinin olacağına inandığını dile getiren Tinel, ‘’Tekirdağspor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlandık. Son haftalarda yakaladığımız çıkışımızı sürdürmemiz için bu zor deplasmanda puan yada puanlarla dönmek zorundayız. Bunun bilinci ile de bu müsabakaya hazırlandık ve son hazırlıklarımız dün yaptığımız taktik antrenmanı ile tamamladık. Şimdi maç saatini beklemeye koyulduk. Yarın güçlü rakibimiz karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak sahadan istediğini alan taraf biz olacağız, buna takım olarak inanıyoruz’’ dedi.