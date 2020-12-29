Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1439
ALTIN
448.181
DOLAR
7.4179
STERLİN
10.0032
EURO
9.0614

Yozgatspor Tekirdağ yolcusu

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, yarın Tekirdağspor ile deplasmanda oynayacağı müsabaka için bugün Tekirdağ’a gidecek.

29 Aralık 2020 Salı 00:06
Yozgatspor Tekirdağ yolcusu

Teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde son hazırlıklarını yapan kırmızı siyahlı ekip bugün Tekirdağ’a gidecek. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, yarın Tekirdağspor ile deplasmanda çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Bu zorlu müsabakadan üç puan ile ayrılan tarafın kendilerinin olacağına inandığını dile getiren Tinel, ‘’Tekirdağspor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlandık. Son haftalarda yakaladığımız çıkışımızı sürdürmemiz için bu zor deplasmanda puan yada puanlarla dönmek zorundayız. Bunun bilinci ile de bu müsabakaya hazırlandık ve son hazırlıklarımız dün yaptığımız taktik antrenmanı ile tamamladık. Şimdi maç saatini beklemeye koyulduk. Yarın güçlü rakibimiz karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak sahadan istediğini alan taraf biz olacağız, buna takım olarak inanıyoruz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Yozgatspor Tekirdağ Yolcusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SOLHANSPOR HAZIRLIKLARI DEVAM EDiYOR
SOLHANSPOR HAZIRLIKLARI DEVAM EDiYOR
Kızlar Maltepe’yi gözüne kestirdi
Kızlar Maltepe’yi gözüne kestirdi
Akdağmadeni’nde Basketbol kursu
Akdağmadeni’nde Basketbol kursu
Sarıkaya lige hazırlanıyor
Sarıkaya lige hazırlanıyor
YOZGATSPOR’DA SON HAZIRLIKLAR
YOZGATSPOR’DA SON HAZIRLIKLAR
Kızlarda Maltepe hazırlıkları başladı
Kızlarda Maltepe hazırlıkları başladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim