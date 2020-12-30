Yozgatspor Tekirdağ deplasmanında

Mikail Cihangir'in yöneteciği müsabakada Cihangir'in yardımcılıklarını ise Mehmet Yılmaz Çalışır ve Ulaş Çelik yapacak. Teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde son hazırlıklarını tamamlayan kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibi karşısında üç puan alabilmenin hesaplarını yapıyor. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, Tekirdağspor ile oynayacakları müsabakaya mutlak üç puan parolası ile çıkacaklarını söyledi. Zor geçecek olan Tekirdağspor deplasmanında istediklerini alacaklarına inandığını dile getiren Tinel, son iki müsabakada yakaladıkları çıkışlarını Tekirdağspor karşısında da sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti. Bugün Tekirdağspor ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarının altını çizen Tinel, ‘’Güçlü rakibimiz karşısında üç puan alarak çıkışımızı devam ettireceğimize inanıyoruz. Bu müsabaka için çok iyi çalıştık ve oyuncularımın sahada ellerinden gelenin en iyisini yaparak istediğimizi alıp Yozgat’a dönmek istiyoruz’’ dedi.