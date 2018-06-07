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Yozgatspor tek sevda!

Yozgatspor tek sevda!

07 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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Yozgatspor tek sevda!

YOZGAT Cadde Taraftarlar Derneği, Yozgatspor’un geleceğiyle ilgili taşıdığı kaygıları ve beklentileri kamuoyunun dikkatine sundu. Cadde Taraftarlar Derneği, Yozgatspor sevdasının her şeyin üstünde olduğunu, taraftar olarak şahıslarla ilgili şahsi mesele gütmediklerini, tek amaçlarının Yozgat’ın futbol çınarı Yozgatspor’un yaşaması ve başarısını görmek olduğunu bildirdiler. Cadde Taraftarlar Derneği, Yozgatspor’un yaşaması ve yaşatılması gerektiğine dikkat çekerek farklı kesimden isimlerin de yer alacağı şeffaf ve hesap verebilir bir yönetime ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Cadde Taraftarlar Derneği hazırladıkları talep, istek ve öneriyi ilgililerin dikkatine sunacaklarını aktararak “Biz diyoruz ki oluşturulacak güçlü yönetimde kulüp, futbolcu ve taraftar arasında koordinasyon sağlayacak isimlere yer verilmelidir. Yozgatspor’u transfer sezonunda para deposu olarak gören güven vermeyen menajerlerden uzak durulmalıdır. Yapılacak transferler için transfer komitesi oluşturulmalıdır. Transfer, istişare içinde ortak akıl ile yürütülmelidir. Yozgatspor’un iki veya üç sezon sonraki hedefi ve konumu önceden belirlenmelidir. Lafta ve hayalde kalan hedeflere zaman ve para harcanmamalıdır” diye başlayan görüş, düşünce, talep ve isteklerini başta ilgililere ve Yozgat kamuoyunun dikkatine sunacaklarını dile getirdiler.
Haber: Mustafa TEKER
 

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