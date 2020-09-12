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Yozgatspor taktik çalışıyor

Yeni sezonda Misli.com Üçüncü ligi'nde üst sıraları hedefleyen Yozgatspor, teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde teknik ve taktik ağıkrlıklı çalışmalarını yoğunlaştırdı.

12 Eylül 2020 Cumartesi 00:35
Yozgatspor taktik çalışıyor

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgatspor, teknik ve taktik çalışmalar ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında yoğun bir şekilde çalışan kırmızı siyahlı ekip, teknik taktik ağırlıklı çalışmalar yaparak hazırlıklarını sürdürüyor. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, yoğun bir şekilde yeni sezon hazırlıklarına devam ettiklerini, ligin başlangıç tarihine kadar takımın tam manasıyla hazır olacağını söyledi. Takımın eksikliklerini gidermek için de yönetim ile koordineli bir şekilde çalıştıklarının altını çizen Tinel, yeni sezonda hem futboluyla, hem de aldığı sonuçlar ile taraftarını memnun eden bir Yozgatspor izleteceklerine inandığını belirtti. 

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Yozgatspor Taktik çalışıyor
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