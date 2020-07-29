Yozgatspor Store yeniden

Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan’ın Yozgatspor’u devralmasının ardından Yozgatspor’a gelir getirilmesi amacıyla 4 yıl önce kurulan Yozgatspor Store 3 yıl boyunca satışlarını sürdürmüştü. Bu sezon kısmen satış yapılan Yozgatspor Store için hazırlanan araç bugünden itibaren şehir merkezinde konuşlanarak satışlarına yeniden başlayacak. Yozgatspor’un Yozgat markası ile piyasaya sürdüğü yeni sezon formalarının yanı sıra bir Yozgatspor ürününün de satışı gerçekleştirilecek. Ayrıca Yozgatspor store dışında Whatsapp üzerinden de forma ve ürün satışı yapılabilecek.