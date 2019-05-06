YOZGATSPOR SON VURUŞU YAPAMADI

Penaltı atışları sonunda rakibine boyun eğen kırmızı siyahlı ekip, Üçüncü Lige yükselme şansını bir sonraki müsabakaya bıraktı. Maça hızlı başlayan taraf Yozgatspor oldu. Rakibine oranla daha çok net pozisyonlara giren kırmızı siyahlı ekip, aradığı golü bir türlü bulamadı. 1. dakikada Burak Emre Kayan’ın serbest vuruştan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Esosa’nın kafa şutu kalecide kaldı. 8. dakikada Mehmet Şükrü’nün Kelkit arkasına attığı topla buluşan Esosa, Kelkit defans oyuncularını çalımladıktan sonra içe çevirmeye çalıştı, defansa çarpan top kornere çıktı. 33. dakikada Mehmet Şükrü Esosa’ya pasını verdi, Esosa Kelkit defansını çalımlayarak ceza sahasına girdi, şutunda top defanstan döndü, dönen topu Mehmet Şükrü ceza sahası içerisine doldurdu, Hüseyin Çelik’in kötü vuruşunda meşin yuvarlak Murat Kürüm’ün önünde kaldı, bu oyuncunun pasında topu Kelkit Belediye Hürriyetspor oyuncuları uzaklaştırdı. 38. dakikada Burak Emre Kayan ile başlayan Yozgatspor atağında Burak Emre Kayan’ın ara pasında topla buluşan Hüseyin Çelik, topu Esosa’ya çıkardı, bu oyuncu müsait durumdaki Murat Kürüm yerine kendi rakip oyuncuları çalımlayarak ceza sahasına girmeyi deneyince takımını mutlak golden etti. 41. dakikada Yozgatspor’un kazandığı serbest atışı Burak Emre Kayan kullandı, bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topu Mert indirdi, Sebahattin vurdu top defanstan döndü. Müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmayınca iki takımda soyunma odasına 0-0 beraberlik ile soyunma odalarına gitti. İkinci yarıda da Yozgatspor net pozisyonlardan yararlanamayan taraf oldu. 50. dakikada Kelkit Belediyespor defansının arkasına atılan topu Esosa kafayla Murat Kürüm’ün önüne indirdi, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kaleciye nişanladı ve takımını mutlak golden etti. Kelkit Belediye Hürriyetspor’un uzaklaştırmak istediği topu Mehmet Şükrü Önder kaptı. Bu oyuncunun caza sahasına gönderdiği topla buluşan Esosa’da kaleciye nişanladı, defansın uzaklaştırdığı topu kapan Sebahattin’in şutunda top bir kez daha kalecide kaldı. Yozgatspor mutlak golden oldu. 56. dakikada gelişen Kelkit Belediye Hürriyetspor kontra atağında sağ kanattan Yozgatspor ceza sahasına yapılan ortaya iyi yüksel Enes’in kafa şutu kaleci Gökhan’da kaldı. 60. dakikada gelişen Yozgatspor atağında Murta Kürüm’ün ceza sahası dışından sert şutu Kelkit defansına çarparak kornere çıktı. 76. dakikada Sebahattin Kelkit Belediye defansının arkasına attığı topla buluşan Mehmet Şükrü Önder, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu araya giren defans oyuncusuna nişanlayınca kırmızı siyahlı ekip mutlak golden oldu. Müsabakanın 90 dakikası 0-0 berabere tamamlanınca uzatma dakikalarına geçildi. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında İria ve Hüseyin Çelik penaltı atışlarını kaçırınca kırmızı siyahlılar rakibine elendi. Kırmızı siyahlı ekip, TFF Üçüncü Ligi’ne yükselmek için bir müsabaka daha oynayacak.