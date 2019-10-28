YOZGATSPOR-SOMASPOR: 2-4

Kırmızı siyahlı ekip, Somaspor’un başarılı oyuncusu Mert Uysal’ın gollerine engel olamadı.

Müsabakaya santra vuruşu ile başlayan Yozgatspor henüz müsabakanın 30’uncu saniyesinde kaptırdığı topu kalesinde gol olarak gördü.

Ev sahibi ekip Somaspor’un bu müsabakada yıldızlaşan oyuncusu Mert Uysal takımını 30’uncu saniyede 1-0 öne geçirdi.

Kendi yarı alanına hapsolmuş bir şekilde futbol oynayan kırmızı siyahlı ekip 32’inci dakikada kalesinde ikinci golü gördü.

Bu dakikada sahneye bir kez daha çıkan başarılı oyuncu Mert Uysal, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

40’ınca dakikada yine Mert Uysal, takımının 3’üncü golünü atarak Somaspor’u Yozgatspor karşısında 3-0 üstünlüğe taşıdı.

İlk yarının son dakikalarında korner kazanan Yozgatspor son haftaların forma ismi Osman Paşa’nın kafa vuruşu ile skoru 3-1’e getirdi.

Bu dakikada kornerden Somaspor ceza sahasına gönderilen topa iyi yükselen Osman Paşa’nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.

kinci yarıda da ev sahibi ekip Somaspor Yozgatspor karşısında etkili ataklar geliştirdi. 61’inci dakikada sahanın yıldızı Mert Uysal, bir kez daha Somaspor için sahneye çıktı, kendisinin ve takımının 4’üncü golünü de Yozgatspor ağlarına bıraktı.

63’üncü dakikada Serkan Demirel’in uzaktan Somaspor kalesine gönderdiği top filelerle buluştu ve Yozgatspor skoru 4-2’ye taşıdı.

Müsabakanın 79’uncu dakikada oyuna giren Yunus 87’inci dakikada birinci 90+3’üncü dakikada ise ikinci sarı kartı görerek kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Müsabakada başka gol olmayınca kırmızı siyahlı ekip sahadan 4-2 mağlup olarak ayrıldı.