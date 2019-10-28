Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

YOZGATSPOR-SOMASPOR: 2-4

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor deplasmanda Somaspor’a 4-2 mağlup oldu.

YOZGATSPOR-SOMASPOR: 2-4

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor deplasmanda Somaspor’a 4-2 mağlup oldu.

28 Ekim 2019 Pazartesi 00:00
YOZGATSPOR-SOMASPOR: 2-4

Kırmızı siyahlı ekip, Somaspor’un başarılı oyuncusu Mert Uysal’ın gollerine engel olamadı.
Müsabakaya santra vuruşu ile başlayan Yozgatspor henüz müsabakanın 30’uncu saniyesinde kaptırdığı topu kalesinde gol olarak gördü.
Ev sahibi ekip Somaspor’un bu müsabakada yıldızlaşan oyuncusu Mert Uysal takımını 30’uncu saniyede 1-0 öne geçirdi.
Kendi yarı alanına hapsolmuş bir şekilde futbol oynayan kırmızı siyahlı ekip 32’inci dakikada kalesinde ikinci golü gördü.
Bu dakikada sahneye bir kez daha çıkan başarılı oyuncu Mert Uysal, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.
40’ınca dakikada yine Mert Uysal, takımının 3’üncü golünü atarak Somaspor’u Yozgatspor karşısında 3-0 üstünlüğe taşıdı.
İlk yarının son dakikalarında korner kazanan Yozgatspor son haftaların forma ismi Osman Paşa’nın kafa vuruşu ile skoru 3-1’e getirdi.
Bu dakikada kornerden Somaspor ceza sahasına gönderilen topa iyi yükselen Osman Paşa’nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.
kinci yarıda da ev sahibi ekip Somaspor Yozgatspor karşısında etkili ataklar geliştirdi. 61’inci dakikada sahanın yıldızı Mert Uysal, bir kez daha Somaspor için sahneye çıktı, kendisinin ve takımının 4’üncü golünü de Yozgatspor ağlarına bıraktı.
63’üncü dakikada Serkan Demirel’in uzaktan Somaspor kalesine gönderdiği top filelerle buluştu ve Yozgatspor skoru 4-2’ye taşıdı.
Müsabakanın 79’uncu dakikada oyuna giren Yunus 87’inci dakikada birinci 90+3’üncü dakikada ise ikinci sarı kartı görerek kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Müsabakada başka gol olmayınca kırmızı siyahlı ekip sahadan 4-2 mağlup olarak ayrıldı. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Engelliler hükmen
Engelliler hükmen
Amatörde heyecan sürüyor
Amatörde heyecan sürüyor
YÖGEP Toplantısı
YÖGEP Toplantısı
Miniklere yönelik eğlence
Miniklere yönelik eğlence
Voleybolculardan kötü başlangıç
Voleybolculardan kötü başlangıç
Sorgun deplasmanda kayıp
Sorgun deplasmanda kayıp
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim