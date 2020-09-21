YOZGATSPOR SiFTAH YAPTI

Yozgatspor maça kalede Göksal Özkara ile başladı. Burak Altunay, Semih Oğuz, Anıl Merthan Kurt, Ali Kaan Şahanbaz, Beytullah Ersoy, Selim Öztürk, Çağrı Tekin, Metin İlhan, Arif Bostancı, Fatih Emircan onbiri ile mücadele verdi. Evsahibi ekip ise, Özkan Zileli, K. Yılmaz Çelik, Yunus Yaşar, Kayhan Arduç, Ömer Karancı, Sefer Kanıtemiz, R. Evren Üstündağ, Selim Dedekoç, Tayfun Yanar, A. Özan, Enes Yılmaz onbiriyle mücadele etti. Covit-19 test sonuçları pozitif çıkan 12 futbolcusu, 3 antrenör bir masörden yoksun olarak lig mücadelesine hazırlanan kırmızı siyahlılar, İstanbul deplasmanında maça iyi başladı. Rakibini sürekli yoklayan, gol arayan kırmızı siyahlılar, 12'inci dakikada gelişen kontrataktan Yılmaz Çelik'in attığı gole engel olamadı. Evsahibi ekip, 1-0'lık skoru yakaladıktan sonra kendi yarı alanına adeta etten duvar ördü. Gelişen ataklardan sonuç alamayan kırmızı siyahlılar, ilk yarıyı 12'inci dakikada yediği golle 1-0 yenik tamamlayarak, soyunma odasına gitti. Yozgatspor, ikinci yarıda adeta tek kale oynadı. Rakip kale önünde net pozisyonlar bulan kırmızı siyahlılar arzuladığı gole 69'uncu dakikada ulaştı. Bu dakikada kornelden gelen top ceza sahası içerisinde karonbol oluşturdu. Topu önünde bulan Semih Oğuz düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek, skora 1-1'lik eşitlik getirdi. Maçta tarafların çabası skoru değiştirmeye yetmedi, 90 dakikada 1-1 tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR

İkinci yarıya her iki takımda birer değişiklikle başladı. Ev sahibi ekipte Rıza Altıntaş oyuna gererken, Ömer Karancı oyundan çıktı. Yozgatspor'da ise M. Fırat Demir, Anıl Merthan Kurt'un yerine oyuna dahil oldu. 64'üncü dakikada golü kaydeden Kadir Yılmaz Çelik yerini Serkan Koparan'a bıraktı. 65'inci dakikada kırmızı siyahlı ekip ikinci oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Bu dakikada Selim Öztürk'ün yerine Tayfun Yılmaz oyuna dahil oldu. 78'inci dakikada evsahibi ekipten İlhan Aslanoğlu A. Özan'ın yerine 79'uncu dakikada Yozgatspor'dan Alihan Öztürk, Semih Oğuz'un yerine oyuna girdi. 90+1. dakikada Seyit Ali Altın Çağrı Tekin'in yerine, 90+2'de de Ebubekir Taşkıngül Metin İlhan'ın yerine oyuna dahil oldu. 50'inci dakikada evsahibi ekipten Yunus Yaşar, 53'üncü dakikada Yozgatspor'dan Burak Altunay, 56'ıncı dakikada Fırat Demir sarıkart gördü.