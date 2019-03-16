Yozgatspor Samsun yolcusu

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Havza deplasmanında üç puan ile dönmek istediklerini söyledi. Yarın oynayacakları müsabakaya iyi hazırlandıklarını dile getiren Baş, ‘’Ben oyuncularıma sürekli temkinli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyorum. Rakibimizin durumu bizi kesinlikle ilgilendirmiyor. Yarın biz kendi oyunumuzu oynayıp rakibimizi yenip üç puanımızı almak istiyoruz. Kötü sürprizlerle karşılaşmamak için gerekli uyarıla oyuncularımıza yaptık. Bütün müsabakaların ne kadar zor geçeceğini ve kolay maçın olmadığını biliyoruz. Hazırlıklarımızı da bu yönde yapıyoruz. Yarın deplasmanda üç puan alarak Yozgat’a döneceğiz. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarımız Havza deplasmanında da yanımızda olacaktır. Onların desteği ile de rakibimizi yeneceğiz’’ dedi.