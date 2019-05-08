Yozgatspor sakata geldi

Kırmızı siyah ekibin devre arasında kadrosuna kattığı ve gösterdiği performans ile göz dolduran Hasan Tosun Kelkit Belediye Hürriyetspor karşısında oynamamıştı. Tecrübeli oyuncunun tedavisinin halen devam etti, Akşehirspor ile oynanacak olan TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off müsabakasına kadar yetiştirilmeye çalışılacağı bildirildi. Öte yandan Kelkit Belediye Hürriyetspor ile oynanan müsabaka sonrasında sakatlanan Sebahattin ile Kaptan Burak Altunay’ın durumlarının iyi olduğu ve Akşehir ile oynanacak olan müsabakada sahadaki yerlerini alacakları öğrenildi.

