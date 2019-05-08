Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
91482
ALTIN
255.552
DOLAR
6.1718
STERLİN
8.0731
EURO
6.9159

Yozgatspor sakata geldi

KELKİT Belediye Hürriyetspor ile oynadığı müsabakada sakatlanan kaptan Burak ile Sebahattin ve daha önce sakatlığı bulunan Hasan Tosun’un sakatlıkları can sıkıyor.

Yozgatspor sakata geldi

KELKİT Belediye Hürriyetspor ile oynadığı müsabakada sakatlanan kaptan Burak ile Sebahattin ve daha önce sakatlığı bulunan Hasan Tosun’un sakatlıkları can sıkıyor.

08 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
93 Okunma
Yozgatspor sakata geldi

Kırmızı siyah ekibin devre arasında kadrosuna kattığı ve gösterdiği performans ile göz dolduran Hasan Tosun Kelkit Belediye Hürriyetspor karşısında oynamamıştı. Tecrübeli oyuncunun tedavisinin halen devam etti, Akşehirspor ile oynanacak olan TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off müsabakasına kadar yetiştirilmeye çalışılacağı bildirildi. Öte yandan Kelkit Belediye Hürriyetspor ile oynanan müsabaka sonrasında sakatlanan Sebahattin ile Kaptan Burak Altunay’ın durumlarının iyi olduğu ve Akşehir ile oynanacak olan müsabakada sahadaki yerlerini alacakları öğrenildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Merkez eski günlerine dönüyor
Merkez eski günlerine dönüyor
Tekvando Kuşak sınavı yapıldı
Tekvando Kuşak sınavı yapıldı
Yozgatspor Bolu yolcusu
Yozgatspor Bolu yolcusu
2. Kademe programı netleşti
2. Kademe programı netleşti
Yozgatspor’da Akşehir alarmı
Yozgatspor’da Akşehir alarmı
Sorgun yarı finallere hazırlanıyor
Sorgun yarı finallere hazırlanıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim