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Yozgatspor sakata geldi

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, Kahtaspor karşısında kaçan üç puanın üzüntünü yaşıyor.

20 Ekim 2020 Salı 00:54
Yozgatspor sakata geldi

Mutlak galibiyet parolası ile çıktıkları müsabakada son dakikada kalesinde gördüğü gol ile yıkılan kırmızı siyahlı ekip bir puana razı oldu. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, Kahtaspor karşısında oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini ancak hem sentetik sahanın hem de saha yüzünden sakatlanan oyuncuları nedeniyle bir puan aldıklarını söyledi. Kahtaspor karşısında takımının çok iyi mücadele ettiğinin altını çizen Tinel, ‘’Güçlü rakibimiz karşısında 1-0 öne geçmeyi de başardık. Ancak çok kötü saha koşulları nedeniyle oyuncularımız sakatlıklar yaşadı. 4 oyuncuyu zorunlu olarak sakatlıklardan dolayı değiştirmek durumunda kaldım. Defansında en önemli ismi Semih Oğuz’da müsabakanın sonlarına doğru sakatlandı oyundan almak durumunda kaldım. Semih arkadaşımız oyundan çıkıncı da kalemizde golü gördük. Ben kaybettiğimiz üç puan için çok üzgünüm ama gelecek için umut veren oyuncularımın performansından dolayı da mutluyum. Her geçen gün takımımız daha da iyi duruma geliyor. Artık bir çıkış yakalayacağımıza ve yukarlara doğru çıkacağımıza inanıyorum’’ dedi.
Çetin Turan sezonu kapattı
Misli.com Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor başarılı oyuncusu Çetin Turan’ın sakatlığının ağır olduğu ve sezona kapattığı bildirildi. Yozgatspor’un hafta sonu deplasmanda Kahtaspor ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında sakatlanan Çetin Turan’ın dün yapılan muayenesinde sağ iç yan ve ön çapraz bağlarında kopma tespit edildiği belirtildi. Bir kaç gün içerisinde ameliyatı yapılacak olan futbolcunun büyük ihtimalle sezonu kapattığı öğrenildi. 

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