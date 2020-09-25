Yozgatspor prova yaptı

Dün teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde Bozok Stadında çift kala antrenman yapan kırmızı siyahlı ekip Yomraspor ile oynayacakları müsabakanın taktiğini çalıştı. Teknik direktör Nihat Tinel, yarın kendi sahalarında ligin güçlü ekiplerinden biri olan Yomraspor ile karşı karşıya geleceklerini söyledi. Yomraspor karşısında hedeflerinin galibiyet olduğunu dile getiren Tinel, ‘’Çok zor günlerden geçen ekibimiz her şeye rağmen Yomraspor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlandı. Dün müsabakayı oynayacağımız Bozok stadında çift kale antrenman yaptık ve Yomraspor ile oynayacağımız müsabakanın taktiğini çalıştık. Bütün oyuncularım moral ve motivasyon açısından iyi durumdalar. Yarın oynayacağımız müsabaka öncesinde bu güzel bir durum. Allah izin verirse güçlü rakibimiz karşısında üç puan alacağız ve çıkışımızı sürdüreceğiz’’ dedi.