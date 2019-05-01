Yozgatspor Ordu’da

Türkiye Futbol Federasyonuna yapılan itirazların kabul edilmemesinin ardından dün Ordu’ya hareket eden kırmızı siyahlı ekip bugün Ordu’da ilk hazırlıklarını yapacak. Pazar günü Kelkit Belediye Hürriyespor ile TFF Üçüncü Ligi’ne yükselmek için karşı karşıya gelecek olan kırmızı siyahlı ekip, bu müsabakanın hazırlıklarını maçın oynanacağı Ordu’da sürdürecek. Ordu 19 Eylül stadında teknik ve taktik ağırlıklı bir çalışma yapmayı planlayan Yozgatspor, başka tesislerde de çalışmalarını sürdürecek.