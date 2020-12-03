YOZGATSPOR NiHAYET

Haftalardır galibiyete hasret kalan ve ligin dibine demir atan kırmızı siyahlı ekip, mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakada güçlü rakibini 2-0 mağlup ederek rahat bir nefes aldı. Müsabakaya hızlı başlayan taraf Yozgatspor oldu. 1’inci dakikada sol kanattan gelişen Yozgatspor atağında Beytullah Ersoy’un ceza sahasına gönderdiği topa müsait durumda Fatih Emircan dokunamayınca takımını mutlak golden etti. 4’üncü dakikada Çağrı Tekin’in kornerden ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Burak’ın şutu üsten az farkla auta çıktı. 32’inci dakikada sağ kanattan gelişen Yozgatspor atağında Ziya İstek ceza sahasına gönderdi topa iyi yükselen Fatih Emircan'ın vuruşunu kaleci güçlükle kontrol edebildi. 35’inci dakikada konuk ekip Çengelköy atağında sol kanattan yapılan ortada topa iyi yükselen Ali Özgür’ün kafa şutu yandan az farkla auta çıktı. 45’inci dakikada Mehmet Fırat Demir sağ kanattan kaptığı topla Çengelköy ceza sahasına girer girmez Çengelköy defansı başarılı oyuncuyu faul yaparak durdurdu. Müsabaka hakemi penaltı noktasını gösterdi penaltı vuruşunu kullanan Beytullan Ersoy, topu kaleciye nişanlayınca takımını mutlak golden etti. 45+2’inci dakikada gelişen Yozgatspor atağında ceza sahası ön kısmında topla buluşan Hamdi Tayfun plase bir vuruş ile kaleye gönderdiği top filelerle buluştu: 1-0. Golden sonra müsabaka hakemi maçın ilk yarısını bitirdi. İkinci yarıda konuk ekip Çengelköy Futbol Yatırımları takımının skoru eşitleme çabaları sonuçsuz kaldı. 48’inci dakikada Beytullah aldığı topla ceza sahasına girdi, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda zoru başardı topu yan ağlara gönderdi ve takımını mutlak golden etti. 50’inci dakikada gelişen Çengelköy kontra atağında Ferhat Beşer’in ceza sahası dışından sert şutu kalecide kaldı. 58’inci dakikada konuk takım atağında Ömer Faruk Öztürk’ün sert şutunu kaleci Bilal son anda gol çizgisi üzerinden çeldi. 70’inci dakikada gelişen Yozgatspor kontra atağında Çengelköy defansın arasına atılan topla buluşan Beytullah ceza sahasına girer girmez sert vurdu top yandan az farkla auta çıktı. 76’ıncı dakikada Ali Kaan’ın pasında topla buluşan Baran Berkay’ın şutu defanstan döndü. 77’inci dakikada Arif Bostancı’nın ara pasında topla buluşan Baran Berkay kaleci ile karşı karşıya kaldı, müsait durumdaki arkadaşı Fırat’ı gördü ve ona pasını çıkardı. Fırat düzgün bir vuruş ile meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0. 78’inci dakikada Ali Kaan kendi aldığı topla Çengelköy defansını çalımladı aşırtma vuruşunda kaleci topu güçlükle kornere çeldi. Müsabakaya başka gol olmayınca Yozgatspor Çengelköy Futbol Yatırımları takımını 2-0 mağlup etti. Kırmızı siyahlı ekip aldığı bu galibiyet ile puanını 10’a yükseltirken rakibi ise 14 puanda kaldı.