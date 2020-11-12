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Yozgatspor Kütahya’yı bekliyor

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor bugün Belediye Kütahyaspor ile Bozok Stadında saat 13.00’da karşı karşıya gelecek.

12 Kasım 2020 Perşembe 00:12
Yozgatspor Kütahya’yı bekliyor

Belediye Kütahyaspor ile oynayacağı müsabakaya hafta sonu başlayan ve iyi çalışan kırmızı siyahlı ekipte tek düşünce galibiyet. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, Ziraat Türkiye Kupasından şansız bir şekilde elendikten sonra kendilerini tamamen lige verdiklerini söyledi. Kupa maçından sonraki ilk karşılaşmalarının Belediye Kütahyaspor olduğunu hatırlatan Tinel, ‘’Bugün karşı karşıya geleceğimiz Belediye Kütahyaspor karşısında mutlak suretle galip gelmek zorundayız. Artık kupadan sonra lige yöneldik ve ligde de bu şansız gidişatımıza bir dur diyeceğiz. Artık ligde seri galibiyetler yakalayarak bulunduğumuz noktadan üst sıralara tırmanmayı amaçlıyoruz. Bu gün oynayacağımız Belediye Kütahyaspor müsabakası da bizim için bir dönüm noktası olacak. Bugün sahada oyuncularım kazanmak için ellerinden geleni yapacaklar ve inşallah sonuç ta istediğimiz gibi olacak. Belediye Kütahyaspor’u yenmemiz durumunda takımımız da moral bulacak ve Pazar günü deplasmanda Halide Edip Adıvarspor ile oynayacağımız müsabakaya bu moralle çıkacak. Bu hafta üst üste oynayacağımız iki müsabakadan da üçer puan almayı hedefliyorum’’ dedi. 

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Yozgatspor Kütahya’yı Bekliyor
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