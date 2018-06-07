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YOZGATSPOR KONUŞULDU

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig’e devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmayan Yozgatspor’da il yöneticileri dün Vali Kemal Yurtnaç başkanlığında toplanıp kırmızı siyahlı kulübü masaya yatırdılar.

YOZGATSPOR KONUŞULDU

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig’e devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmayan Yozgatspor’da il yöneticileri dün Vali Kemal Yurtnaç başkanlığında toplanıp kırmızı siyahlı kulübü masaya yatırdılar.

07 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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YOZGATSPOR KONUŞULDU

Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Lig’ini şampiyonu Sorgun Belediyespor ile oynanan Play-Out müsabakasında Yozgatspor yönetimi ile taraftar arasında yaşanan gerginlik sonrasında takımın yeni sezonda ne olacağı çıkmaz bir yola girmişti. Yozgatspor konusunu masaya yatırmak üzere Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi  Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey ve Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer dün bir araya geldi. Toplantıda Yozgatspor’un geleceği konuşulurken, toplantıda alınan kararların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası bir açıklama yapılmadı. 

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