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Yozgatspor Kelkit’e bileniyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi şampiyonu Yozgatspor Üçüncü Lige yükselme Play-Off müsabakasında karşılaşacağı Kelkit Belediye Hürriyetspor müsabakasının hazırlıklarını teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde sürdürüyor.

Yozgatspor Kelkit’e bileniyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi şampiyonu Yozgatspor Üçüncü Lige yükselme Play-Off müsabakasında karşılaşacağı Kelkit Belediye Hürriyetspor müsabakasının hazırlıklarını teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde sürdürüyor.

30 Nisan 2019 Salı 00:00
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Yozgatspor Kelkit’e bileniyor

Kondisyon ağırlıklı çalışma yapan kırmızı siyahlı ekip, hafta içerisinde şartlar uygun olması durumunda kamp yapmayı planlıyor. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Kelkit Belediye Hürriyetspor ile final müsabakası oynayacaklarını söyledi. Bu müsabakaya çok iyi hazırlanacaklarını dile getiren başarılı çalıştırıcı, ‘’Kelkit Belediye Hürriyetspor ile oynayacağımız final müsabakasında gülen tarafın bizim olacağına inanıyorum. Bu müsabaka için çok çalışacağız. İlk müsabakadan işi bitirmek istiyoruz. Müsabakayı oynayacağımız stat Ordu 19 Eylül stadı. Hem Karadeniz bölgesinde hem de Gümüşhane’ye daha da yakın. Ancak bizleri içeride dışarıda yalnız bırakmayan taraftarlarımızın Ordu’ya akın edeceğine inanıyorum. Onların desteği ve Allah’ın izniyle de bu müsabakayı kazanacağız’’ dedi.

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