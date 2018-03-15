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Yozgatspor istim üstünde

HAFTAYI Ceyhanspor beraberliği ile kapatan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig sBeşinci Grup takımlarından Yozgatspor şampiyonluk mücadelesi veren Aksaray Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Yozgatspor istim üstünde

HAFTAYI Ceyhanspor beraberliği ile kapatan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig sBeşinci Grup takımlarından Yozgatspor şampiyonluk mücadelesi veren Aksaray Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

15 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Yozgatspor istim üstünde

 Teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında çalışan kırmızı siyahlı ekip pas ve orta çalışması ile güç antrenmanı yaptı. Teknik direktör Aydın Yavuz, Aksaray Belediyespor ile Pazar günü çok önemli bir müsabakaya çıkacaklarını güçlü rakiplerini yenmek istediklerini söyledi. Şampiyonluk yolunda henüz her şeyin bitmediğini vurgulayan Yavuz, ‘’Aksaray Belediyespor’u Yozgat’ta yenerek şampiyonluk iddialarımızı sürdürmek istiyoruz. Bizim gibi rakiplerimizin de kalan 4 haftada puan kaybedeceklerine inanıyorum’’ dedi. 

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