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Yozgatspor ilk idmanını yaptı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi şampiyonu Yozgatspor, Ordu’da ilk antrenmanı yaptı.

Yozgatspor ilk idmanını yaptı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi şampiyonu Yozgatspor, Ordu’da ilk antrenmanı yaptı.

02 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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Yozgatspor ilk idmanını yaptı

TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off müsabakasının oynanacağı Ordu’ya erkenden giden ve dün Kelkit Belediye Hürriyetspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayan kırmızı siyahlı ekip ilk antrenmanını Yeni Orduspor’un antrenman sahasında yaptı. Bugün saat 11.00’da aynı sahada ikinci antrenmanını yapacak olan kırmızı siyahlı ekip, yarın ise müsabakanın oynanacağı Ordu 19 Eylül stadında saat 19,30’da taktik antrenmanı yapacak. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Ordu’da oynayacakları final müsabakası için çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Yozgat’ta yaptıkları çalışmaların ardından önceki gün Ordu’ya geldiklerini hatırlatan başarılı çalıştırıcı, ‘’Dün Ordu’da ilk antrenmanımızı yaptık. Bu müsabakaya çok iyi hazırlanıp ilk maçtan Üçüncü Lige çıkmak istiyoruz. Bunun içinde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Cuma günü müsabakanın oynanacağı Ordu 19 Eylül stadında taktik antrenmanımızı yapıp Kelkit Belediyespor ile oynayacağımız müsaba için tam manasıyla hazır olacağız’’ dedi.

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