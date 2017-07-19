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Yozgatspor için tek yürek!

Yozgat Kültür ve Dayanışma Derneği, Yozgatspor’a destek sağlamak amacıyla başlatılan “Dokunuş Projesi”ne destek oldu. Dernek Başkanı Muammer Şaşmaz ve yönetim kurulu üyeleri ilk etapta aldıkları taraftar kartı ile sağladıkları desteği Eylül ayında İstanbul’da yapılacak geniş katılımlı toplantı ile taçlandırmak istiyor. 

Yozgatspor için tek yürek!

Yozgat Kültür ve Dayanışma Derneği, Yozgatspor’a destek sağlamak amacıyla başlatılan “Dokunuş Projesi”ne destek oldu. Dernek Başkanı Muammer Şaşmaz ve yönetim kurulu üyeleri ilk etapta aldıkları taraftar kartı ile sağladıkları desteği Eylül ayında İstanbul’da yapılacak geniş katılımlı toplantı ile taçlandırmak istiyor. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
19 Temmuz 2017 Çarşamba 07:00
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Yozgatspor için tek yürek!

İstanbul’da 1987 yılından bu tarafa faaliyet gösteren, kuruculuğunu Avukat Satılmış Şahin tarafından kurulan Yozgat Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muammer Şaşmaz, başkan vekili Erdoğan Arslan ve Faruk Oğuzhan, gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu. 
Yazıişleri Müdürümüz Tarık Yılmaz’ın konuğu olan Şaşmaz ve yönetim kurulu üyeleri, 1987 yılında İstanbul’da kurulan en eski ve köklü dernek olduklarını belirterek; “İlkeleri, prensipleri olan, tek kişilik dernek hüviyetinden ziyade somut faaliyetlerle hem Yozgat’ı temsil eden hem de Yozgat’la ilgili çalışmalara destek olan köklü bir derneğiz. Yozgat’ı seviyor, Yozgat hassasiyetleri üzerinde yaklaşık 30 yıldır birlik ve beraberlik içerisinde faaliyet yürütüyoruz” dedi.
Şamaz, açıklamasında Yozgat’a sılayı rahim ziyareti için geldiklerini ve Yozgatspor’a destek amacıyla başlatılan Dokunuş Projesi’ne destek olmak istediklerini bildirdi. 
İlk etapta taraftar kartı alarak sağlayacakları desteği İstanbul’da geniş katılımlı bir toplantı ile taçlandırmak istediklerini söyleyen Şaşmaz; “İnşallah önümüzdeki aylarda İstanbul’da Yozgatlı işadamlarının, siyasetçilerin katılım ile Yozgatspor’a destek toplantısı düzenlemek istiyoruz. Böylelikle Yozgatspor özelinde daha etkili bir destek sağlama imkanımız olur. Destek yelpazesini yurt dışına da yaymak, tüm dünyadaki Yozgatlılara da ulaşarak dokunuş projesini geniş kitlelere ulaştırmak adına bizler de dernek olarak üzerimize düşeni her zaman yapmaya hazırız” diye konuştu.
Yazıişleri müdürümüz Tarık Yılmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hassasiyeti Yozgat olan Yozgatlı sivil toplum kuruluşlarının Yozgat için önemli olduğunu, Yozgat Kültür ve Dayanışma Derneği’nin bu anlamda Yozgat’a önemli kazanımlar sağladığını söyledi. 
Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin ardından Yozgat Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muammer Şaşmaz, başkan vekili Erdoğan Arslan ve Faruk Oğuzhan, Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan’ı makamında ziyaret ederek, hem taraftar kartlarından aldılar hem de Yozgatspor’a destek noktasında yapılacak etkinliklere katkı sağlayacaklarını bildirdiler. Ayrıca heyet, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ı da makamında ziyaret etti. 
 

Son Güncelleme: 19.07.2017 09:09
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