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Yozgatspor için seferberlik!

Yeni sezon hazırlıklarına 15 Temmuz’da başlayacak olan kırmızı siyahlı takımda kaynak sıkıntısı gündeme geldi. Kulüp Başkanı Arslan, kamu kurum, özel kuruluş, iş adamları ve spor severlere takıma sahip çıkmaları ve mali destek vermelerini istedi.

Yozgatspor için seferberlik!

Yeni sezon hazırlıklarına 15 Temmuz’da başlayacak olan kırmızı siyahlı takımda kaynak sıkıntısı gündeme geldi. Kulüp Başkanı Arslan, kamu kurum, özel kuruluş, iş adamları ve spor severlere takıma sahip çıkmaları ve mali destek vermelerini istedi.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
04 Temmuz 2017 Salı 07:02
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Yozgatspor için seferberlik!

Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk hedefleyen Yozgatspor 1959 FK’da, mali kaynak sıkıntısının önüne geçilmesi için çalışmalar başlatıldı. Yeni sezon hazırlıklarına 15 Temmuz’da başlayacak olan kırmızı siyahlı takımda transfer çalışmaları tamamlandı. 6 iç, 15 dış olmak üzere 21 futbolcuyu kadrosuna katan kırmızı siyahlı yönetim, maddi sorunun çözümlenmesi için girişimlere başladı.
Yozgatspor 1959 FK Kulüp Başkanı Kazım Arslan, geçen sezona oranla maliyetlerin bu yıl yüzde 30-40 civarında arttığını belirterek, ortaya çıkan maliyetin belediye bütçesinden karşılamalarının mümkün olmadığını söyledi.


BAL Ligi’nde yeni sezonda hedeflerinin mutlak şampiyonluk olduğunun altını çizen Arslan, kamu kurum, özel kuruluş, işadamı ve spor severlerin takımlarına sahip çıkmalarını istedi.
Yozgatspor’a toplumsal bir mesele olarak görülmesi gerektiğine değinen Arslan, “Kısıtlı bütçe ile iyi bir takım oluşturmaya çalıştık. Ligin en iyi oyuncularını kadromuza kattık. Teknik heyetimizle birlikte oluşturduğumuz listedeki oyuncuları Yozgatspor’a getirdik. Halen oyuncularımıza talip olan takımlar var. Biz 15 Temmuz tarihi itibariyle yeni sezon hazırlıklarına başlayacağız. 6 iç 15 dış olmak üzere 21 oyuncuyu kadromuza dahil ettik. Genç, dinamik, mücadele eden bir takımla şampiyonluk mücadelesi içerisinde olacağız” dedi.


DESTEK ŞART
Kulüp Başkanı Arslan, şampiyonluk yolunun oldukça zorlu olduğunu belirterek, zorlukların başında mali kaynak geldiğini kaydetti. Mevcut bütçelerinin sezonu kaldıramayacağına değinen Arslan, belediye bütçesinden de karşılamalarının söz konusu olmadığını ifade etti.


Başarıyı yakalamak ve şampiyonluğa ulaşmak için herkesin katkı vermesini istediklerini vurgulayan Arslan, “Kamu kurumlarından, sivil toplum örgütlerinden, özel kuruluşlardan, işadamlarından, esnaflarımızdan ve sporseverlerden takıma sahip çıkmalarını, destek vermelerini, mali yükü omuzlarımızı arzu ediyoruz. Yozgatspor’un elde edeceği başarıda herkesin payının olmasını bekliyoruz. Belediye olarak Yozgatspor’a toplumsal sorumluluk bakarak, destek vermeye gayret gösteriyoruz” diye konuştu.
 

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