YOZGATSPOR HIRSLANDI

Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde Yozgat Bozok Stadında çalışan kırmızı siyahlı ekip, teknik ve taktik ağırlıklı antrenman yaptı. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Amasyaspor ile deplasmanda oynayacakları müsabakanın öneminin farkında olduklarını ve ona göre hazırlandıklarını söyledi. Son iki haftada alınan mağlubiyetlere Amasyaspor müsabakası ile dur diyeceklerine inandıklarını dile getiren Baş, ‘’Son iki haftada hiç beklemediğimiz sonuçlar aldık. Pazar gününe kadar Amasyaspor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanacağız, ekip olarak hem moral, hem motivasyon, hem de teknik ve taktik açıdan tam manasıyla Amasyaspor karşısına çıkacağız. Umarım bu zorlu müsabakadan sahadan üç puan ile ayrılan taraf biz oluruz ve kötü gidişe bir son veririz’’ dedi.