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Yozgatspor hedefe kitlendi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig’e devam etmek isteyen Yozgatspor, Pazar günü Sorgun Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayacak.

Yozgatspor hedefe kitlendi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig’e devam etmek isteyen Yozgatspor, Pazar günü Sorgun Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayacak.

13 Nisan 2018 Cuma 07:00
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Yozgatspor hedefe kitlendi

Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, Sorgun Belediyespor ile oynayacakları baraj müsabakasına artık sayılı saatlerin kaldığını söyledi. Yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Yavuz, ‘’Bir kazaya kurban gitmemek için oyuncularım ile sürekli konuşuyor ve Sorgun Belediyespor ile oynayacağımız müsabakaya motive etmeye çalışıyorum. İki takım açısından da zor geçecek olan bu müsabakanın son hazırlıklarını yarın yapacağız ve kampa gireceğiz. Salı ve Çarşamba günü kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptık. Son iki gündür de teknik ve taktik ağırlıklı çalışıyoruz. Sorgun Belediyespor’u yenecek bir takımız ve kötü sürprizleri aklımıza getirmek istemiyoruz’’ dedi.

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