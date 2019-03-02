Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -0°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103267
ALTIN
223.284
DOLAR
5.3756
STERLİN
7.0841
EURO
6.1210

YOZGATSPOR HAZIR

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Safranbolu Belediyespor müsabakasının son hazırlığını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayıp yola çıkacak.

YOZGATSPOR HAZIR

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Safranbolu Belediyespor müsabakasının son hazırlığını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayıp yola çıkacak.

02 Mart 2019 Cumartesi 00:00
9 Okunma
YOZGATSPOR HAZIR

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Safranbolu Belediyespor müsabakasının çok önemli olduğunu söyledi. Ligin ikinci yarısında Safranbolu Belediyespor’un güçlü rakipler karşısında çok iyi performans sergilediğini hatırlatan Baş, ‘’Unutulmamalı ki bizi burada yenen Çarşambaspor ile 76’ıncı dakikaya kadar maçı 1-1 götürdü. İki takım değiştiren Amasyaspor ile 85’inci dakikaya kadar 0-0 berabere götürdü. Bu takım koşan, genç ligden hiçbir şey beklemeyen rahat bir takım. Rahat olan takımlara karşı her zaman dikkatli olmamız lazım. Biz aynı samimiyet ile, aynı dikkat ve konsantrasyon ile Ünyespor ile oynadığımız müsabaka bizim için nasıl önemliyse, deplasmanda Safranbolu Belediyespor ile oynayacağımız müsabaka da o kadar önemli. O yüzden bu ciddiyet ile devam ediyoruz. İşimize verdiğimiz ciddiyet bizi bu seviyeye getirdi. Ciddiyetten kesinlikle taviz yok’’ dedi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Play-Off start alıyor
Play-Off start alıyor
Kız Hentbol takımı galip
Kız Hentbol takımı galip
İkinci amatör fikstürü çekildi
İkinci amatör fikstürü çekildi
Yozgatspor’dan Çakır’a ziyaret
Yozgatspor’dan Çakır’a ziyaret
Gençlik merkezi gün sayıyor
Gençlik merkezi gün sayıyor
YOZGATSPOR TEMKiNLi
YOZGATSPOR TEMKiNLi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim