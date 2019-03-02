YOZGATSPOR HAZIR

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Safranbolu Belediyespor müsabakasının çok önemli olduğunu söyledi. Ligin ikinci yarısında Safranbolu Belediyespor’un güçlü rakipler karşısında çok iyi performans sergilediğini hatırlatan Baş, ‘’Unutulmamalı ki bizi burada yenen Çarşambaspor ile 76’ıncı dakikaya kadar maçı 1-1 götürdü. İki takım değiştiren Amasyaspor ile 85’inci dakikaya kadar 0-0 berabere götürdü. Bu takım koşan, genç ligden hiçbir şey beklemeyen rahat bir takım. Rahat olan takımlara karşı her zaman dikkatli olmamız lazım. Biz aynı samimiyet ile, aynı dikkat ve konsantrasyon ile Ünyespor ile oynadığımız müsabaka bizim için nasıl önemliyse, deplasmanda Safranbolu Belediyespor ile oynayacağımız müsabaka da o kadar önemli. O yüzden bu ciddiyet ile devam ediyoruz. İşimize verdiğimiz ciddiyet bizi bu seviyeye getirdi. Ciddiyetten kesinlikle taviz yok’’ dedi.