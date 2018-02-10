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Yozgatspor hazır

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Arsuz Karaağaçspor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını yaparak Hatay’a yola çıktı.

Yozgatspor hazır

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Arsuz Karaağaçspor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını yaparak Hatay’a yola çıktı.

10 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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Yozgatspor hazır

Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz gözetiminde kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında Arsuz Karaağaçspor ile oynayacağı maçın son antrenmanını yapan kırmızı siyahlı ekip daha sonra akşam saatlerinde Hatay’a gitmek üzere yola çıktı.
Bugün Hatay’da son ter idmanını yapacak olan Yozgatspor, maç saatini beklemeye koyulacak.

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