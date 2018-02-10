Yozgatspor hazır

Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz gözetiminde kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında Arsuz Karaağaçspor ile oynayacağı maçın son antrenmanını yapan kırmızı siyahlı ekip daha sonra akşam saatlerinde Hatay’a gitmek üzere yola çıktı.

Bugün Hatay’da son ter idmanını yapacak olan Yozgatspor, maç saatini beklemeye koyulacak.