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Yozgatspor hareketleniyor

TFF Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Yozgatspor teknik ekip konusunu değerlendirmeye devam ediyor.

07 Ağustos 2020 Cuma 00:18
Yozgatspor hareketleniyor

Kulüp Başkanı Kazım Arslan, mevcut teknik ekip ile bir sıkıntılarının bulunmadığını söyledi. Mevcut hocalarının Ligin ikinci yarısında ekibiyle birlikte takıma katkısı olduğunu dile getiren Arslan, şuanda Federasyonda bir belirsizlik olduğu için kendilerinin şu aşamada değişik değerlendirmeler, değişik alternatifler üzerinde durduklarını ifade etti. Federasyonun takvimini açıkladıktan sonra kendilerinin de teknik heyeti de açıklayacaklarına vurgu yapan Arslan, ‘’Şuan biraz beklemeyi uygun buluyoruz. Federasyonun takvimi açıklayıncaya kadar acele etmeden beklemeyi uygun bulduk. Ama bu demek değildir ki hazırlıksız değiliz. Hayır biz her türlü alternatife hazırlıklıyız. Mevcut hocamız ile devam etmemiz de muhtemeldir. Tabi ki profesyonel bir ortamdayız değişik durumlara karşı her türlü alternatifleri değerlendiriyoruz. Geçtiğimiz sezon bizim için zor bir sezondu. Geçen sezon ligde kalma hedefi ile sahaya çıktık ve ona göre bir takım oluşturduk. Hatta geçen sezon çok şanssız kaybettiğimiz müsabakalar oldu. Onları kaybetmesek şuanda Play-Off oynayan takılar arasında biz de olacaktık. Belki lig devam etse Play-Off oynayabilirdik. Netice itibariyle önümüze bakmamız gerekiyor. Geçen seneki başlangıç noktasına göre çok daha iyi durumdayız. Elimizde çok rahatlıkla sahaya süreceğimiz bir takımımız var, çünkü kadromuzdaki oyuncuların bir çoğunun sözleşmeleri devam ediyor. Kurumlar ile taraftar ile sürtüşmemiz bitti daha olumlu bir ortam var. Bu olumlu ortam bizi bu sezon ile ilgili daha ümitli olmamıza neden oluyor. Bu sene takım çok daha üst sıralarda oynamasını istiyoruz. Ona göre bir takım ve teknik ekip kuracağız. Bunu sadece bizim istememiz olmuyor Yozgatlıların da maddi olarak takıma sahip çıkmaları gerekiyor’’ dedi.

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Yozgatspor Hareketleniyor
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