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Yozgatspor gün sayıyor!

Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk hesaplarıyla yeni sezon planlaması yapan Yozgatspor 1959 FK, çalışmalarına 15 Temmuz’da başlayacak. 6 iç, 15 dış olmak üzere 21 transfer yaparak 2017-2018 kadrosunu şekillendiren kırmızı siyahlı takım, 15-30 Temmuz’da Yozgat’ta ilk etap kamp çalışmalarını yapacak. 2-12 Ağustos tarihleri arasında Nevşehir’de hazırlıklarına devam edecek olan kırmızı siyahlı ekip, bu dönem içerisinde 3 hazırlık maçı yapmayı planlıyor.

Yozgatspor gün sayıyor!

Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk hesaplarıyla yeni sezon planlaması yapan Yozgatspor 1959 FK, çalışmalarına 15 Temmuz’da başlayacak. 6 iç, 15 dış olmak üzere 21 transfer yaparak 2017-2018 kadrosunu şekillendiren kırmızı siyahlı takım, 15-30 Temmuz’da Yozgat’ta ilk etap kamp çalışmalarını yapacak. 2-12 Ağustos tarihleri arasında Nevşehir’de hazırlıklarına devam edecek olan kırmızı siyahlı ekip, bu dönem içerisinde 3 hazırlık maçı yapmayı planlıyor.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
05 Temmuz 2017 Çarşamba 07:10
49 Okunma
Yozgatspor gün sayıyor!

Bölgesel Amatör Lig’de 2017-2018 sezonuna yeni bir teknik ekiple başlayacak Yozgatspor’da kadro yapısı geçen yıla göre değişime uğradı. 
Kırmızı siyahlı yapılan transferlerle  takımın çehresi değişecek. 2 sezondur kemik bir kadro yapısı ile oynayan kırmızı-siyahlı ekip yeni sezonda yeni yüzleriyle mücadele edecek. Yozgatspor şuana kadar 6 iç ve 15 dış olmak üzere 21 oyuncu transferi gerçekleştirdi.

TAKIM GURURLANDIRACAK
Yozgatspor’da 1992-1994 sezonlarında forma giyen Memduh Fidan’ı takımın başına getiren kırmızı siyahlı kulüp, bu sezonu şampiyonlukla tamamlamayı hedefliyor.
Yozgatspor Teknik Direktörü Memduh Fidan, taraftarların gurur duyacağı ve ayakta alkışlayacağı bir takım oluşturduklarını belirterek, hedefe birlik ve beraberlik içerisinde ulaşacaklarını ifade etti.
Fidan, yeni sezonda  saha içi oyun sisteminde değişikliğe gideceklerini belirterek, kadro yapılanmasını da buna göre yaptıklarını aktardı.
Transfer ettikleri oyuncuları yakından tanıdıklarını ve yeni sezon sistem planlamasına göre takıma kazandırıldıklarını belirten Fidan, “Yeni sezonda hedefimiz şampiyonluk. Bunun için kadro planlamasına önem verdik. Kaleden başlayarak, ileri uca kadar seçici davrandık. Genç, koşan, mücadele eden bir kadro kurduk” dedi.
Takımın sergileyeceği oyunla taraftarlarını gururlandıracağını dile getiren Fidan, takım ile taraftar arasında bütünlüğü sağlayarak ortak coşkuyu oluşturacaklarını vurguladı.

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