Yozgatspor görüşmelere başladı

Sporda futbolda paranın önemli olduğunu, ama paranın her şey olmadığını hatırlatan Arslan, ‘’Amasyaspor bugün 5 milyon liraya yakın para harcadı ve Amatör kümeye düştü. O yüzden para her şey değil. Biz yeni sezon için ön hazırlıklarımızı yaptık. Geçen sene kadromuzda bulunan bir çok arkadaşımız bizden haber bekliyor. Transfer için görüştüğümüz hocalar da var, oyuncular da var. Tabi ki buradaki yapıyı onardıktan sonra ne gerekiyorsa onu yapacağız. 23 Haziran tarihine kadar Üçüncü Lige katılmak için formları doldurup müracaatımızı yapmamız gerekiyor. Evraklarımızı hazırlıyoruz, yapılması gereken ne ise son güne kadar onu yapacağız. Daha hiçbir kulüp ciddi anlamda transfere başlamadı. Konuşuluyor, ediliyor ama ciddi bir alımlar olmadı daha. Yönetim şuanda görevinin başında yönetim sorumluluğunu biliyor ve bu noktada en ufak bir aksaklık yok. Ama biz istiyoruz ki daha geniş katılımlı, herkesin temsil edildiği, herkesin içine sindiği, belediyenin, valiliğin içiresinde olduğu bir yönetimi hep birlikte oluşturalım. Biz Yozgatspor’u yarı yolda bırakmayız, Yozgatspor’un Üçüncü Ligde en sağlıklı şekilde yoluna devam etmesi için gerekeni yaparız. Biz üçüncü ligde de hedefimiz tabi ki ikinci lig. İnşallah orada kalıcı bir yapıyı oluşturmak istiyoruz. Bununla ilgili görüşmelerimiz var. Sadece beklememizin sebebi bu sağlıklı yapıyı oluşturmak için diyalog kapılarını açık tutmaya çalışıyoruz’’ dedi.