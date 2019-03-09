YOZGATSPOR GALiBiYETE KiLiTLENDi

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, yarın Kastamonu İl Özel İdarespor ile onayacakları müsabakasından galip gelerek şampiyonluk hedeflerine emin adımlarla ilerlemek istediklerini söyledi. Yarın taraftarlarının desteğini arkalarına alarak kaçı kazanacaklarına inandıklarını dile getiren Baş, ‘’Biz Yozgatspor olarak kalan bütün müsabakalarımızı kazanmak istiyoruz. Özellikle önümüzdeki üç maçtan 9 puan çıkararak şampiyonluğumuzu garantilemek ondan sonraki maçlarda ise Play-Off müsabakalarının hazırlığına yapmayı amaçlıyoruz. Tabi ki müsabakalar oynanmadan kazanılmıyor. Camia olarak bunun bilincindeyiz ve bu bilinç ile tüm müsabakalarımıza hazırlanıyoruz. Yarın da çok zor bir maçımız var ve bu maçı kazanacağımıza inanıyoruz. Rakibimiz ligin rahat takımlarından bir tanesi ancak rakibimizin durumu bizim için önemli değil, biz sahaya çıkacağız kendi oyunumuzu oynayıp üç puanı da hanemize yazdıracağız’’ dedi.