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YOZGATSPOR FIRSAT TEPTİ: 0-0

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 5’inci grup takımlarından Yozgatspor deplasmanda Ceyhan Belediyespor ile karşılaştı.

YOZGATSPOR FIRSAT TEPTİ: 0-0

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 5’inci grup takımlarından Yozgatspor deplasmanda Ceyhan Belediyespor ile karşılaştı.

12 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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YOZGATSPOR FIRSAT TEPTİ: 0-0

Mutlak galibiyet parolası ile çıktığıkları müsabakada kırmızı siyahlı ekip rakibi karşısında vasat bir oyun ortaya koyunca sahadan da 0-0’lık sonuçla ayrıldı. Yozgatspor aldığı bu sonuç ile şampiyonluk yolunda ağır bir yara alırken işini de mucizelere bıraktı. Ceyhan İlçe Stadı’nda oynanan maçı Mersin Bölgesinden Burak Filik yönetti. Hatay Bölgesinden Muhammed Munir Dadı ve Mersin Bölgesinden Ferhat Çalar’ın yardımcı olarak görev yaptı. Mersin Bölgesinden Hüseyin Ertaş karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak görev aldı.

Müsabakaya hızlı başlayan taraf ev sahibi Ceyhanspor oldu, ilk dakikalardan itibaren Yozgatspor kalesine yüklenen Ceyhanspor bu ataklarını kırmızı siyahlı ekip kaleci Mustafa ile bertaraf etmeyi başardı. Ceyhanspor karşısında vasat bir oyun ortaya koyan Yozgatspor, zaman zaman geliştirdiği ataklardan ise boş döndü. Müsabakanın ilk yarısı karşılıklı ataklar ile geçilirken, ikinci yarına Yozgatspor ilk yarıya oranla biraz daha atak gözüken taraf oldu. Geliştirdiği ataklarda son vuruşları gerçekleştiremeyen Yozgatsporlu oyuncular, Ceyhanspor’un ataklarını da kaleci Mustafa’nın başarılı kurtarışları ile önledi. Doksan dakika boyunca gol olmayınca müsabaka 0-0 tamamlandı. Yozgatspor aldığı bu beraberlik ile puanını 49’a yükseltirken, ilk iki sırayı paylaşan Nevşehirspor ile Aksarayspor’un 4 puan gerisinde kaldı.

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