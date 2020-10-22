Yozgatspor Erbaa karşısında

Dün teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde son hazırlıklarını tamamlayan kırmızı siyahlı ekip Tokat’a gitti. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, bugün Erbaaspor ile oynayacakları müsabakayı kazanacaklarına inandıklarını söyledi. Son dönemlerde takımının form grafiğinin yükseldiğini ve Erbaaspor ile oynayacakları müsabakaya da çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Tinel, ‘’Deplasmanda oynayacağımız bu müsabakayı kazanmak istiyoruz. Türkiye Kupasında da kendimize hedef koyduk ve gidebildiğimiz en üst noktaya kadar gitmek istiyoruz. Kupadaki ilk müsabakamızda Çarşambaspor’u mağlup etmeyi başardık. Şimdi ikinci aşamada Erbaaspor ile karşı karşıya geliyoruz. Bu karşılaşmadan da tur atlayıp Yozgat’a döneceğimize inanıyorum’’ dedi.