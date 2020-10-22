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Yozgatspor Erbaa karşısında

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor bugün Erbaa stadında saat 13.00’da Ziraat Türkiye Kupası İkinci Turunda Erbaaspor ile karşı karşıya gelecek.

22 Ekim 2020 Perşembe 00:00
Yozgatspor Erbaa karşısında

 Dün teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde son hazırlıklarını tamamlayan kırmızı siyahlı ekip Tokat’a gitti. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, bugün Erbaaspor ile oynayacakları müsabakayı kazanacaklarına inandıklarını söyledi. Son dönemlerde takımının form grafiğinin yükseldiğini ve Erbaaspor ile oynayacakları müsabakaya da çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Tinel, ‘’Deplasmanda oynayacağımız bu müsabakayı kazanmak istiyoruz. Türkiye Kupasında da kendimize hedef koyduk ve gidebildiğimiz en üst noktaya kadar gitmek istiyoruz. Kupadaki ilk müsabakamızda Çarşambaspor’u mağlup etmeyi başardık. Şimdi ikinci aşamada Erbaaspor ile karşı karşıya geliyoruz. Bu karşılaşmadan da tur atlayıp Yozgat’a döneceğimize inanıyorum’’ dedi.

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Yozgatspor Erbaa Karşısında
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